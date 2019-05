Elles ont moins de 40 ans, ont allaité... et ont le cancer du sein

C’est ce qui est arrivé à Michelle Lee Friesen, une journaliste du HuffPost Canada qui vit à Calgary et qui a reçu un diagnostic de cancer du sein à 36 ans, 18 mois après avoir accouché de son deuxième enfant ( lisez son témoignage complet ici ). Michelle a consulté deux médecins dans des cliniques sans rendez-vous pour des mastites, et aucun d’eux ne l’a auscultée. Elle a fini par aller voir sa médecin quand, après avoir arrêté d’allaiter, elle sentait toujours une bosse dans un de ses seins. Même sa médecin croyait qu’il s’agissait probablement seulement d’un kyste. La mammographie qu’elle a d’abord passée n’a d’ailleurs rien décelé. Quand elle a reçu son diagnostic, en février dernier, elle était sous le choc.

» En 2017, 26 300 Canadiennes ont reçu un diagnostic de cancer du sein, ce qui représente 25 % de tous les nouveaux cas de cancer chez la femme. » 5 000 femmes sont mortes d’un cancer du sein, ce qui représente 13 % de tous les décès par cancer chez la femme en 2017. » Les femmes de 50 à 69 ans présentent le taux le plus élevé de cancer du sein. Chez les femmes de 20 à 49 ans, 29 % des cancers diagnostiqués sont des cancers du sein et constituent la première cause de décès par cancer dans ce groupe d’âge. (Sources: Société canadienne du cancer et Fondation cancer du sein du Québec)

Le cancer du sein pendant et après la grossesse est rare: il représente 0,2 % à 3,8 % de tous les cas de cancer du sein. Mais il s’agit quand même du cancer le plus fréquent chez les femmes enceintes.

«Tous les signes me portaient à croire que ça ne pouvait pas être le cancer, a-t-elle expliqué au HuffPost Québec. Je suis jeune, en santé, j’ai allaité, il n’y a pas de cancer du sein dans ma famille...»

Parlons-en de l’allaitement: beaucoup de femmes se sont fait dire pendant leur grossesse que le fait d’allaiter les protégeait contre le cancer du sein. Rassurez-vous, c’est vrai, confirme Sonia Del Rincon, qui est aussi chercheuse à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif de Montréal. Mais sachez que cela ne vous offre pas une protection à 100%.

Une période intense

Évidemment, devenir une maman est une étape très intense dans la vie d’une femme, ce qui peut en inciter certaines à remettre à plus tard le moment où elles vont prendre soin d’elles-mêmes.

«La femme est souvent très occupée, elle a peut-être aussi d’autres enfants à la maison, alors elle peut être portée à remettre à plus tard la prise d’un rendez-vous, souligne Sonia Del Rincon. Mais on ne le dira jamais assez: si vous sentez quelque chose d’anormal, il faut aller consulter immédiatement.»

C’est un peu ce qui est arrivé à Patricia Estephan. En 2014, alors qu’elle venait d’arrêter d’allaiter son deuxième enfant et qu’elle reprenait le travail, elle a senti une bosse à son sein droit. Elle s’est d’abord dit que ce devait être un peu de lait restant de l’allaitement. Elle a fini par aller voir sa médecin, quelques mois plus tard. Après l’avoir auscultée, elle lui a conseillé d’aller passer une mammographie et une échographie.

«Je me rappelle que je ne voulais pas aller passer une mammo, parce que c’est vraiment désagréable, raconte Patricia. Je suis partie avec la prescription en octobre, mais je l’ai mise de côté parce que j’avais les mains pleines.»

Deux mois plus tard, un peu avant Noël, son mari la convainc de prendre rendez-vous; il lui semble que la bosse a grossi. Elle a finalement un rendez-vous au mois de mars 2015.

«Je suis allée seule à l’échographie, se rappelle Patricia. La technicienne ne disait rien, elle m’a demandé de rester dans le corridor, et elle a demandé une mammographie. Puis elle m’a demandé si j’étais seule... J’ai paniqué, je me suis mise à pleurer... Et j’ai appelé mon conjoint pour qu’il vienne me rejoindre.»

Une semaine plus tard, sa médecin l’appelait pour lui confirmer qu’il s’agissait d’un cancer du sein hormonal. Elle avait 36 ans.

«Après l’opération, le médecin m’a dit que ça devait faire au moins deux ans que la tumeur était là.»

Comme pour Michelle, le choc a été immense pour Patricia. Mais on lui annonce aussi qu’elle a 95% de chances de survie avec le traitement. Malheureusement, le traitement hormonal qu’elle a suivi ne semble pas avoir été efficace sur elle. Un an et demi plus tard, le cancer est revenu dans ses os. Aujourd’hui, Patricia a un cancer de stade 4, incurable. Elle commence sa cinquième série de traitement, en radiothérapie, qui doivent la maintenir stable.

«Je suis là, je n’abandonne pas, et je suis confiante que ça va fonctionner», martèle-t-elle.