Le premier cancer détecté chez un dinosaure soulève de nouvelles hypothèses

EDMONTON — C’est un diagnostic qui a pris 75 millions d’années.

Des chercheurs canadiens qui incluent des chirurgiens, des paléontologues et d’autres spécialistes ont identifié ce qu’ils disent être le premier cancer connu chez un dinosaure. La conclusion apporte non seulement un éclairage sur ce qui est toujours l’une des maladies les plus redoutées de l’humanité, mais permet également de mieux comprendre comment les anciens lézards ont pu vivre ensemble - et se protéger - les uns avec les autres.

«Les dinosaures sont perçus comme des créatures mythiques, plus grandes que nature et puissantes», a déclaré David Evans, du Musée royal de l’Ontario, l’un des coauteurs d’un article sur la découverte publié par la revue scientifique The Lancet.

«Mais c’étaient des animaux vivants, qui respiraient, qui souffraient des mêmes blessures et maladies que nous constatons aujourd’hui chez les animaux et les humains.»

Le fossile du Centrosaur a été recueilli à l’origine dans les années 1970 dans un des lits de gisements de fossiles des badlands de l’Alberta. La région a fourni des centaines d’échantillons de ce dinosaure à cornes.

Les paléontologues ont initialement supposé qu’une excroissance sur un os de la jambe était le résultat d’une fracture. L’hypothèse n’a pas été remise en question jusqu’à une conversation fortuite entre David Evans et Mark Crowther, président de la faculté de médecine de l’Université McMaster et passionné de dinosaures.

Les deux discutaient de preuves concernant les maladies des dinosaures. Cela a conduit à une expédition au Royal Tyrrell Museum de l’Alberta, qui possède des centaines de fossiles qui montrent des signes de blessure.

L’équipe a finalement concentré son attention sur un os de jambe fossilisé.