Cancer du côlon: la plupart des Québécois à risque omettent le test de dépistage

Sur 1000 personnes qui réalisent le test, la présence de sang sera décelée chez 36 d’entre elles, selon les chiffres du gouvernement du Québec. De ce nombre, seulement 4 seront effectivement atteintes d’un cancer colorectal, tandis que 17 auront des polypes à se faire retirer. Les 15 autres n’auront ni polypes ni cancer.

Le jeu en vaut la chandelle, martèle la Société canadienne du cancer.

«Quand on dépiste un cancer colorectal à un stade précoce, la survie (après cinq ans) est à 90 %, alors que si on le dépiste à un stade beaucoup plus avancé où il y a des métastases, on parle d’à peu près 15 %», précise son porte-parole, André Beaulieu.

Sans compter que le retrait de polypes peut carrément prévenir un cancer.

Pourtant, seulement 4 Québécois sur 10 dans la tranche d’âge cible se procurent le test.

«C’est largement insuffisant si on veut voir un impact au niveau de la santé publique», déplore M. Beaulieu.

Au Québec, le cancer le colorectal tue plus que les cancers du sein et de la prostate réunis. À l’échelle du Canada, on estime qu’un cas sur deux est diagnostiqué une fois qu’il s’est propagé à d’autres parties du corps.

