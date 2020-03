83 300 Canadiens mourront du cancer en 2020

De plus en plus de Canadiens recevront un diagnostic de cancer en 2020, essentiellement parce que la population du pays augmente et vieillit.

Une étude publiée lundi dans le Journal de l’Association médicale canadienne (AMC) précise que les cancers du poumon, du sein, du côlon et de la prostate représenteront près de la moitié des 225 800 nouveaux cas de cancer détectés cette année. Le cancer du poumon demeurera le responsable du plus grand nombre de décès par cancer au pays.

En général, le cancer demeure la principale cause de décès au Canada, l’incidence étant un peu plus forte dans les provinces de l’est du pays en raison d’une présence plus forte de certains facteurs de risques, comme le tabagisme, et de méthodes différentes de pose de diagnostic et de collecte de données. Cette année, environ 83 300 Canadiens mourront du cancer.