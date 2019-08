Canal Vie: une programmation orientée vers la famille

Chantal Lacroix qui revient à la télévision après plusieurs mois d’absence pour guider des trios de femmes entreprenant des transformations intérieures et extérieures, Ingrid Falaise et son mari entrepreneur qui documentent leur plongeon dans une aventure de flip de maison, Mathieu Baron qui change la vie des gens à l’aide de scies et de marteaux, des mères à boutte, et la suite des aventures d’une famille de presque 13 : l’automne à Canal Vie séduira les téléspectatrices (et téléspectateurs) avec ses neuf nouveautés et sa programmation volontairement orientée vers la famille.



Changer la vie

Faire un flip (l’action d’acheter une propriété mal en point pour la retaper et la revendre pour faire un bon profit) : voilà le défi que se sont donné Ingrid Falaise et son mari Cédrik Reinhardt, et qui compose la série documentaire Notre premier flip (les mardis à 19h30, dès le 15 octobre).

«C’est une grosse aventure, explique l’auteure. On vous ouvre les portes de notre maison, on vous laisse entrer dans notre vie de famille et dans nos rénos. Cédrik étant entrepreneur général, il est vrai qu’on a une longueur d’avance, mais c’est quand même notre premier flip et le but ultime est de faire des sous. Vous verrez qu’on rencontre des embûches, des embûches et encore des embûches.»

Transparent, le couple n’hésite pas à ouvrir les livres et à dévoiler les véritables coûts et investissements reliés à ce grand projet afin de démystifier cette conception du «flip facile». Le tout en partageant leur vie de famille recomposée à travers ce qui était un projet de couple bien avant de se transformer en documentaire. Une suite de gros enjeux et de grandes décisions pour le couple qui a «tellement trippé à travailler ensemble et à flipper cette demeure» (qui devrait être vendue dans les prochaines semaines), qu’ils ont déjà envie de tenter l’aventure de nouveau.

L’émission Belle à ma façon (les lundis à 20h, dès le 2 septembre) marque le retour de Chantal Lacroix à l’animation après une pause de plusieurs mois. L’animatrice – qui a pris le temps de bien recharger ses batteries - se rend à la rencontre de 30 femmes, donc de 10 trios composés de femmes qui ne se connaissent pas, mais qui se découvrent unies par un lien particulier (elles ont, par exemple, été victimes d’intimidation, de violence, ont vécu un deuil, l’adoption, un grand virage ou encore la maladie).

Ces femmes, qui ont chacune pris la décision de se choisir, prendront part à des interventions extérieures, mais aussi très intérieures.

«Cette idée d’émission m’est venue à la suite de la publication que ma fille m’avait incitée à faire sur ma page Facebook (qui a reçu 138 000 commentaires et été vue 1,6 million de fois) de moi en robe sur une plage où on voyait très bien mon vitiligo, explique Chantal Lacroix. Ce sont ces commentaires qui ont fait germer en moi le concept de Belle à ma façon. Cela fait du bien de voir comment ces femmes qui ont jadis été victimes sont désormais rendues ailleurs.»

Chaque émission se conclut avec une séance photo glamour menée par des pros qui ont pour mandat d’immortaliser ces belles femmes.