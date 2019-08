Canal D: pousser plus loin la formule du documentaire

Des candidats du groupe tactique d’intervention de la SQ amenés à relever les défis de leur vie, des femmes et des hommes forts dont on tente de comprendre scientifiquement le talent, des chats rois, des animaux en voie d’extinction que l’on a suivis pendant quatre ans afin de transformer leur vie en une série repoussant les limites du documentaire animalier, des chefs québécois ayant choisi de cuisiner aux quatre coins du monde, un retour émouvant sur la tragédie de la mosquée de Sainte-Foy : l’automne s’annonce fascinant sur les ondes de Canal D.

Des nouveautés et le retour de certains incontournables

Il n’aura suffi que du visionnement d’un pot-pourri d’extraits des nouvelles séries et émissions documentaires de la programmation de la prochaine saison de Canal D pour comprendre que celle-ci sera captivante. Captivante en grande partie pour les angles originaux dénichés afin de traiter de sujets tantôt humains, tantôt inspirés par la nature.

Autre nouveauté, la série documentaire GTI : groupe tactique d’intervention (les mercredis à 19h30, dès le 28 août) propose une incursion dans le processus de sélection des membres d’un futur groupe tactique d’intervention de la SQ. Un camp de sélection pour le moins éprouvant pour ces 55 candidats avec qui on souffre, on a chaud, on combat la fatigue et on repousse nos limites par procuration et avec empathie.

Dès le 7 octobre, la série Tour de force s’appliquera à examiner de manière scientifique des exploits réalisés par des légendes du monde de la force commeLouis Cyr, les frères Baillargeon, le grand Antonio ou Madame Henri Cloutier. Parallèlement, on met des femmes et hommes forts d’aujourd’hui au défi de réaliser les exploits de leurs «ancêtres de la force». Le tout observé et démystifié par des experts en biomécanique, en kinésiologie et en médecine sportive.