À défaut de pouvoir partager hot-dogs et nachos avec les partisans du Tricolore au Centre Bell, la mascotte du Canadien de Montréal, Youppi!, prépare maintenant ses repas en deux temps trois mouvements avec les boîtes de prêt-à-cuisiner HelloFresh .

HelloFresh propose au sympathique bonhomme orangé ainsi qu’aux partisans des Habs, de simplifier la préparation des repas en se laissant tenter par leurs quelque 25 nouvelles recettes offertes toutes les semaines et inspirées des cuisines du monde.

Dans leurs boîtes, on retrouve des ingrédients préportionnés dans des emballages 100% recyclables, des viandes exemptes d’antibiotiques et d’hormones de croissance, mais surtout des recettes qui se préparent en 30 minutes ou moins - nous permettant de nous libérer juste à temps pour le match du soir.

« Il était important pour nous de nous associer à une véritable institution comme les Canadiens de Montréal, qui fait partie de l’histoire de la ville ainsi que du tissu social de la province. Il s’agit d’une icône culturelle qui a une place unique dans le cœur des Montréalais. Avec ce partenariat, nous voulons célébrer avec les fans de l’équipe et leur permettre d’apprécier des recettes délicieuses et équilibrées à savourer chaque soir - qu’il y ait un match ou pas », déclare Ian Brooks, PDG et fondateur de HelloFresh Canada.