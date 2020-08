Des Canadiens manifestent partout au pays pour le droit de réunir leur famille

MONTRÉAL — Une centaine de manifestants se sont rassemblés samedi après-midi devant les bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à Montréal, en faveur de la réunification des couples et des familles séparés par la lenteur des démarches d’immigration rendues encore plus complexes par la pandémie de la COVID-19.

D’un bout à l’autre du pays, d’autres rassemblements semblables se déroulaient à Ottawa, Toronto, Edmonton et Vancouver.

«On a envoyé au-dessus de 40 000 lettres aux cabinets de Justin Trudeau et du ministre (l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté) Marco Mendicino et on n’a reçu aucune réponse», déplore Misha Pelletier qui fait partie du mouvement «Familles en instance de parrainage familial au Canada touchées par la COVID-19».

Par ces manifestations à travers le pays, ces citoyens espèrent attirer l’attention d’Ottawa afin que le gouvernement règle leur situation en priorité.

Misha Pelletier rappelle que les couples et les familles séparées par la COVID-19 ont pu être réunis, le 8 juin dernier, mais uniquement dans les cas où la personne hors du Canada se trouvait dans un pays pour lesquels aucun visa d’entrée n’est requis, comme les États-Unis ou la France.

«Ils nous ont oubliés. On veut maintenant qu’ils nous écoutent pour faire entrer nos êtres chers. Ce ne sont pas des visiteurs, ils sont nos familles», plaide la co-organisatrice de la manifestation.