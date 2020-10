Les Canadiens établis aux États-Unis évaluent leurs options avant les élections

“Je lui ai dit: “Même si tu ne veux pas venir avec moi tout de suite, je te ferai une faveur et resterai mariée avec toi, même si cela ne me sert à rien”, a affirmé Mme Synn. Mais je ne reste pas ici pour ça. On ne pourrait pas me payer pour rester.”

Pour Mme Synn, dix ans au sud de la frontière l’ont amenée à une conclusion unique et incontournable: certaines valeurs humaines fondamentales comme l’empathie et la compassion sont rares là où elle vit.

“Les gens ont en fait décidé qu’ils ne seraient plus mes amis, a-t-elle relaté. C’est assez dérangeant de voir combien de personnes j’ai perdues dans le domaine du divertissement en tant qu’amis. Les gens avec qui j’avais l’habitude de m’asseoir et de souper à Noël chaque année, ils sont partis.”

Une pensée rassurante

Pour d’autres, se déplacer vers le Nord est plus un filet de sécurité que le plan A. Mais c’est réconfortant d’y penser, souligne Tristan Wallis, qui vit avec sa femme dans une banlieue aisée de Boston et qui est originaire de Sherbrooke, au Québec.

“Nous parlons périodiquement – et plus encore ces derniers temps –, selon ce qui se passe en novembre, de retourner au Canada, a indiqué le Québécois de 39 ans. Cela nous donne la confiance nécessaire pour s’asseoir et attendre de voir ce qui se passe, sachant que? si les choses s’aggravent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, on n’a pas à commencer à paniquer et à planifier.”