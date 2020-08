Canadiens détenus en Chine: Pékin soutient que c'est au Canada de faire le premier pas

Pékin refuse d’accéder à la demande récente du ministre François-Philippe Champagne de libérer les deux Canadiens détenus en Chine, affirmant qu’il appartient au Canada de faire le premier pas.

Lors d’une rencontre mardi à Rome avec son homologue chinois, Wang Yi, le ministre canadien des Affaires étrangères a évoqué la détention de l’ancien diplomate Michael Kovrig et de l’entrepreneur Michael Spavor.

Les deux Canadiens ont été arrêtés en décembre 2018, vraisemblablement en représailles à l’arrestation à l’aéroport de Vancouver, par les autorités canadiennes, de la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou, accusée de fraude aux États-Unis. Mme Meng a été libérée sous caution à Vancouver pour la suite des procédures d’extradition vers les États-Unis. Michael Kovrig et Michael Spavor sont détenus depuis 20 mois; ils ont été formellement accusés d’espionnage en juin.

«Je tiens à souligner une fois de plus que les choses entre la Chine et le Canada en sont arrivées à ce stade non pas à cause de la Chine», a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, lors d’une conférence de presse à Pékin. «La partie canadienne est bien consciente du noeud du problème. Elle devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour corriger les erreurs et créer les conditions pour que les relations bilatérales reprennent sur la bonne voie.»