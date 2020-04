Des Canadiens du Coral Princess ont commencé leur voyage de retour

The Associated Press Photo/Lynne Sladky

The Associated Press Photo/Lynne Sladky Des passagers du navire de croisière Coral Princess montent à bord d'un vol nolisé à l'aéroport international de Miami, le lundi 6 avril 2020.

La Presse canadienne a appris lundi par au moins deux couples voyageant sur le «Coral Princess» que les passagers avaient été autorisés à quitter le navire et se trouvaient dans un autocar en direction de l’aéroport. Gary et Sue Lyon ont déclaré dans un courriel qu’ils étaient dans un autobus et attendaient de monter à bord d’un avion nolisé à destination de Toronto, via Columbus et Newark.

Deux personnes à bord du Coral Princess sont mortes et 12 sont atteintes de la COVID-19, a confirmé le croisiériste, Princess Cruises. Par ailleurs, d’autres éprouvent des symptômes grippaux. Le navire qui transportait notamment 97 passagers canadiens, avait quitté Santiago, au Chili, le 5 mars dernier — avant que l’Agence de la santé publique du Canada ne recommande d’éviter de partir en croisière. Le paquebot a finalement accosté vendredi à Fort Lauderdale, en Floride.

«Nous nous sentons tous soulagés, heureux et excités de rentrer chez nous. Nous rentrerons chez nous et nous nous isolerons pendant 14 jours», a promis M. Lyon. «Nous apprécions tout ce que l’équipage et le personnel du Coral Princess ont fait pour nous pendant cette période très difficile.»

Sanford Osler, de North Vancouver, a raconté à La Presse canadienne par téléphone depuis l’autobus que tous les passagers portaient un masque et des gants, et qu’il se sentait en bonne santé. M. Osler voyage aussi avec sa femme, Betty Ann.

«Physiquement, je me sens normal (...) Psychologiquement, je suis soulagé d’être hors du navire, évidemment, et sur le chemin du retour. Même s’il existe d’autres incertitudes», a déclaré M. Osler par téléphone depuis l’autobus. Il ne savait pas encore si lui et sa femme devraient être mis en quarantaine à Toronto pendant 14 jours avant de rentrer à Vancouver.

Affaires mondiales Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande pour commenter la situation, mais le ministre François-Philippe Champagne a confirmé dimanche sur Twitter que les Canadiens à bord du «Coral Princess» qui ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 pourraient rentrer chez eux à bord d’un avion nolisé, après un examen médical. «À leur arrivée, ils subiront à nouveau un test de dépistage et seront soumis à un isolement obligatoire de 14 jours», a écrit M. Champagne.

Bouillons de culture flottants

Les navires de croisière sont essentiellement devenus de véritables bouillons de culture flottants pour ce nouveau coronavirus.

La semaine dernière, des Canadiens à bord des MS Zaandam et MS Rotterdam sont rentrés au Canada à bord d’un avion nolisé par le croisiériste, Holland America.

Catherine McLeod et son mari, Paul, qui étaient à bord du Rotterdam, sont rentrés vendredi, épuisés physiquement et mentalement. Ils ont commencé leur isolement de 14 jours dans le confort et la sécurité de leur propre demeure.

«L’isolement n’est pas difficile car nous sommes trop épuisés mentalement pour vouloir faire quoi que ce soit», a admis Mme McLeod dans un courriel. «Nous sommes en état de choc, car nous pouvons à présent réaliser tous les risques auxquels nous avons été confrontés — et sur la chance que nous avons eue d’en être sortis sains et saufs.» Elle a aussi félicité le capitaine du navire pour avoir rapidement ordonné le confinement général.

«L’isolement (actuel) est un bien petit prix à payer compte tenu des conséquences possibles de ne pas le faire. Les gens qui ne s’isolent pas sont des imbéciles incroyablement égoïstes», a-t-elle déclaré.