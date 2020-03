Des Canadiens sont coincés à bord d'une croisière ancrée au large du Panama

IVAN PISARENKO via Getty Images

IVAN PISARENKO via Getty Images Vue du navire de croisière de Holland America Zaandam, à son entrée dans la baie de Panama, au large de la ville de Panama, le 27 mars 2020 (photo d'archives)

Cela aurait dû être le voyage d’une vie pour deux résidents d’Ottawa, Catherine McLeod et Paul Innes, mais le rêve s’est vite transformé en cauchemar depuis qu’ils sont coincés à bord d’un bateau de croisière où la maladie à COVID-19 s’est installée, tuant quatre personnes.

Mme McLeod et M. Innes ont quitté Ottawa et ils sont montés à bord d’un navire au début du mois de mars, avant que la propagation de COVID-19 devienne une pandémie mondiale. Maintenant, ils se retrouvent sans moyens clairs de rentrer à leur domicile.

Le MS Zaandam est ancré au large des côtes du Panama et personne ne peut en sortir, car aucun pays n’acceptera les passagers. Holland America, la compagnie de croisière qui possède le navire, a déclaré que deux personnes à bord avaient été déclarées positives à la COVID-19 tandis que 53 passagers et 85 membres d’équipage ont des symptômes s’apparentant à une grippe.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a mentionné samedi soir que son homologue au Panama a accepté de permettre au navire de passer par le canal de Panama pour se diriger vers sa destination finale, Fort Lauderdale, en Floride.

M. Champagne a ajouté qu’Affaires mondiales Canada continuerait à travailler avec Holland America afin de ramener les Canadiens asymptomatiques au pays.

Pour l’instant, il y a 1243 passagers et 586 membres d’équipage à bord et plus de tests sont effectués chaque jour, selon Holland America.