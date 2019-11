Le Canadien rappelle Poehling et place Kotkaniemi sur la liste des blessés

Minas Panagiotakis via Getty Images

Le Canadien de Montréal a annoncé le rappel de l’attaquant Ryan Poehling du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, dimanche et placé le nom du centre Jesperi Kotkaniemi sur la liste des blessés.

Âgé de 20 ans, Poehling présente une fiche de trois buts et cinq points en 13 rencontres avec le Rocket. Le joueur originaire de Lakeville, au Minnesota, avait réalisé un tour du chapeau en plus du but vainqueur en tirs de barrage lors de ses débuts dans la LNH en avril dernier contre les Maple Leafs de Toronto.

Poehling avait été cédé à Laval vers la fin du camp d’entraînement après avoir subi une commotion cérébrale lors du match préparatoire du 20 septembre contre les Panthers de la Floride, à Bathurst.

Il se joindra au Canadien pour l’entraînement de lundi, prévu à 11 au Complexe sportif Bell.

Kotkaniemi, âgé de 19 ans, totalise deux buts et une mention d’aide en 12 matchs avec les Canadiens cette saison. L’attaquant finlandais en est à sa deuxième campagne avec le Tricolore après avoir inscrit 11 buts et 34 points en 79 rencontres lors de sa saison recrue. Il a été placé sur la liste des blessés en raison d’une blessure à l’aine.