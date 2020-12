Sara Schmidle via Getty Images

MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a consenti un contrat d’une saison et 750 000 $US à l’attaquant Michael Frolik, a annoncé le directeur général Marc Bergevin mercredi.

Le hockeyeur âgé de 32 ans a marqué six buts et récolté huit mentions d’aide en 57 matchs la saison dernière avec les Flames de Calgary et les Sabres de Buffalo.

Frolik, qui est originaire de Kladno, en République Tchèque, totalise 159 buts et 225 mentions d’assistance en 850 rencontres en carrière dans la LNH avec les Panthers de la Floride, les Blackhawks de Chicago, les Jets de Winnipeg, les Flames et les Sabres.

Frolik a été sélectionné en première ronde, 10e au total, par les Panthers lors du repêchage de la LNH en 2006.