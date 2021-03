Le CH congédie son entraîneur des gardiens après une bonne performance de Price

Graham Hughes/La Presse canadienne Carey Price et Stéphane Waite en 2015.

MONTRÉAL – Le Canadien de Montréal a congédié l’entraîneur des gardiens Stéphane Waite, tard mardi soir, et a nommé Sean Burke directeur des gardiens de but.

Waite était en poste depuis 2013. Il avait succédé à Pierre Groulx. Carey Price a aussi travaillé avec Roland Melanson à ses débuts dans la LNH.

Le Canadien a annoncé la nouvelle par voie de communiqué sans préciser les raisons derrière cette décision.

Avant de rejoindre le Canadien, Burke devra se soumettre à une quarantaine obligatoire de 14 jours. Pendant cette période de transition, l’entraîneur des gardiens du Rocket de Laval, Marco Marciano, travaillera avec les gardiens du Canadien.

Âgé de 54 ans, Burke avait été embauché par le Canadien à titre de recruteur professionnel en 2016. Avec l’organisation, il a également occupé le rôle de consultant pour les gardiens de but.

Après un retour en force lors de la reprise des activités de la LNH cet été, Price ne jouait pas à la hauteur cette saison, et particulièrement au cours des dernières semaines.

Avant la victoire de 3-1 du Tricolore face aux Sénateurs d’Ottawa mardi soir, Price avait concédé 21 buts à ses six dernières sorties, compilant un dossier de 1-4-1 au cours de cette séquence.

En fin de soirée mardi, Price occupait le 33e rang de la LNH parmi les gardiens ayant effectué au moins huit sorties avec une moyenne de 2,96. Son taux d’efficacité de ,893 le classait à égalité au 39e rang du circuit.

Waite avait précédemment travaillé comme entraîneur des gardiens chez les Blackhawks de Chicago, remportant deux fois la coupe Stanley avec eux.

Pour sa part, Burke a oeuvré durant six saisons au sein de l’organisation des Coyotes de l’Arizona avant de se joindre au Canadien. Chez les Coyotes, il a oeuvré comme entraîneur des gardiens de but, en plus d’assumer les fonctions de directeur du développement des joueurs, puis d’adjoint au directeur général.