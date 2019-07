À défaut d’avoir pu mettre le grappin sur l’attaquant Sebastian Aho, le directeur général du Canadien Marc Bergevin a pu renforcer le flanc gauche à la ligne bleue jeudi.

Le Tricolore a conclu une entente de trois saisons d’une valeur annuelle moyenne de 3,5 millions $US avec le défenseur Ben Chiarot, a annoncé l’organisation par voie de communiqué.

Bergevin a décrit Chiarot comme étant “un défenseur solide et très fiable, (qui) comble un besoin pour notre équipe”.

Le défenseur de six pieds, trois pouces et 219 livres a inscrit cinq buts et récolté 15 mentions d’aide en 78 matchs la saison dernière avec les Jets de Winnipeg. Le hockeyeur âgé de 28 ans apportera de la robustesse en défensive, après avoir écopé 62 minutes de punition et terminé au troisième échelon des Jets avec 171 mises en échec la saison dernière. Il s’est aussi signalé en terminant deuxième de son équipe au chapitre des tirs bloqués, avec 139.

Chiarot totalise 12 buts, 52 passes et 192 minutes de punition en 305 parties en carrière en saison régulière dans la LNH, toutes avec les Jets. Il a également ajouté trois mentions d’aide et 17 minutes de punition en 24 rencontres éliminatoires en carrière.

Chiarot, qui est originaire de Hamilton, en Ontario, a été sélectionné en quatrième ronde, 120e au total, par les défunts Thrashers d’Atlanta lors du repêchage de la LNH en 2009.