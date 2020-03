Le Canadien aidera financièrement ses employés pendant la pause de la LNH

MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a annoncé dimanche la mise en place de mesures extraordinaires pour les 1200 employés événementiels du Canadien et du Rocket de Laval, afin d’atténuer les impacts de la pause de la LNH et de l’AHL.

Pour les employés qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi, l’organisation versera une compensation correspondant à 75% du salaire que les employés auraient reçu pour les matchs de hockey restants de la saison régulière du Canadien ou du Rocket — soit quatre matchs dans le cas du Canadien et huit matchs pour le Rocket.

Pour les employés admissibles à l’assurance-emploi, l’organisation bonifiera les prestations d’assurance-emploi de 40% afin que les employés reçoivent 95% — le maximum autorisé par Service Canada pour qu’ils soient admissibles à la totalité des prestations d’assurance-emploi — du salaire qu’ils auraient reçu pour les matchs de hockey restants.

«Notre industrie traverse une période difficile et nos employés sont durement affectés par les récents événements. Le Club de hockey Canadien et l’organisation du Rocket tenaient à déployer les moyens nécessaires afin de contribuer à alléger l’impact de cette situation très particulière sur nos employés, que je tiens d’ailleurs à remercier sincèrement pour leur compréhension et collaboration», a mentionné le propriétaire, président et chef de la direction, Geoff Molson, dans un communiqué.

Plusieurs autres formations ont annoncé des mesures similaires au cours des derniers jours.

La LNH a annoncé jeudi qu’elle mettait sa saison sur pause pour une durée indéterminée en raison de la pandémie de la COVID-19. La Ligue américaine de hockey a vite emboîté le pas.