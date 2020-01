Le Canada de retour dans le top 10 des économies mondiales

Iurii Garmash via Getty Images

Les niveaux élevés d’immigration du Canada ont ramené le pays dans le top 10 des plus grandes économies du monde, et le pays devrait continuer de grimper au classement au cours de la prochaine décennie, selon un nouveau rapport.

Pendant des décennies, les économistes ont prédit que l’économie du Canada dégringolerait dans le classement des plus grandes économies mondiales, à mesure que les pays moins développés rattraperaient les grandes puissances. Et ils avaient raison: le Canada est sorti du top 10 il y a une dizaine d’années.

Mais le classement annuel effectué par le Centre de recherche en économie et en affaires (CEBR), basé à Londres, montre que le Canada a retrouvé sa place au top, se classant au 10e rang des plus grandes économies du monde en 2018 et 2019.

Les économies jadis en plein essor de l’Asie de l’Est ne croissent pas aussi rapidement qu’avant. Pendant ce temps, la capacité du Canada à attirer des immigrants qualifiés signifie qu’il continuera de grimper dans le classement, peut-on lire dans un rapport du CEBR. Il prévoit que le Canada dépassera l’Italie et le Brésil pour devenir la 8e économie mondiale d’ici 2029.

«L’un des thèmes persistants de ce rapport est que les pays qui réussissent à attirer des migrants qualifiés ont tendance à croître plus rapidement. Le Canada et l’Australie, qui sont deux des pays les plus performants pour attirer les immigrants, devraient donc grimper dans le classement», y écrit-on.

