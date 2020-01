Le Canada se prononcera sur le sort de Meng Wanzhou en 2020

THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck Meng Wanzhou, en liberté sous caution et en résidence surveillée partielle après avoir été détenue l'année dernière à la demande des autorités américaines (photo d'archives)

«C’est vraiment idiot pour lui de dire qu’il doit obéir à l’état de droit parce que la cause est devant les tribunaux. C’est faux. Ce que dit la loi, c’est qu’il peut arrêter les procédures et que les tribunaux doivent alors se conformer à sa décision», soutient l’avocat.

La décision canadienne d’accéder à la requête américaine a causé un froid entre Pékin et Ottawa. En représailles, la Chine a arrêté et détenu deux Canadiens et restreint certains produits à l’importation comme le canola .

Les projecteurs internationaux seront braqués sur la Cour suprême de la Colombie-Britannique en janvier lorsque s’amorcera l’audience d’extradition d’une cadre supérieure du géant des télécommunications Huawei , Meng Wanzhou , plus d’un an après son arrestation.

On ignore si un refus des autorités canadiennes aurait eu des graves conséquences entre les relations entre les deux pays nord-américains. Selon Me Botting, cela n’aurait pas été le cas, ni à l’époque, ni aujourd’hui.

Selon Yves Tiberghien, professeur de sciences politiques et expert en Asie à l’Université de la Colombie-Britannique, le ministre de la Justice peut légalement interrompre le processus à tout moment, mais dans la pratique, celui n’a pas utilisé ce pouvoir.

Il serait politiquement risqué d’intervenir maintenant, estime-t-il.

«Il est vrai que le coût de cette affaire est énorme. Essentiellement, les relations entre le Canada et la Chine sont au point mort au moment où le pays asiatique a la deuxième plus grande économie de la planète et est devenu le deuxième pays le plus puissant au monde.»

Mais d’un autre côté, le Canada aurait l’air de céder aux représailles chinoises s’il décidait d’interrompre les procédures.

M. Tiberghien ajoute que si les audiences se déroulent conformément au calendrier prévu, le ministre sera incité à attendre la décision du juge.

«Ce sera tellement plus juste si c’est le tribunal qui prend la décision. Cela ne fait aucun doute. C’est correct.»

Selon les données du ministère de la Justice, environ 88 % des personnes arrêtées au Canada à la demande du gouvernement américain ont été extradées chez l’oncle Sam de 2008 à 2018.

