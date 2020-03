Le Comité international olympique a beau continué de tergiverser sur le sort des Jeux olympiques de Tokyo, le Canada a fait son choix et il n’y enverra pas ses athlètes à moins d’un report en 2021.

Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont émis un communiqué conjoint pour annoncer cette décision difficile, en fin de soirée dimanche. Ils sont appuyés en ce sens par leurs Commissions des athlètes, leurs organismes nationaux de sport (ONS) et par le gouvernement du Canada.

Le Canada devient le premier pays à trancher de cette façon en faveur d’un report d’un an alors que le monde est plongé dans une pandémie de COVID-19.

«Le COC et CPC lancent un appel d’urgence au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de reporter les Jeux d’un an, peut-on lire dans le communiqué. Et nous leur offrons notre soutien total et notre contribution pour traverser les complexités provoquées par un report des Jeux.

«Bien que nous reconnaissions les défis inhérents liés à un tel report, rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale.»

Le COC a ajouté que «cette décision ne relève pas uniquement de la santé des athlètes, c’est une question de santé publique.»

La lutteuse Erica Wiebe avoue avoir le coeur brisé suite à cette annonce.

«Ce fut une semaine mouvementée. Je me suis qualifiée pour Tokyo samedi dernier, obtenant officiellement mon laissez-passer et une semaine plus tard, voilà qu’il n’y a rien de certain. Avec un peu de chance, le CIO pourra reporter (les Jeux) d’un an.»

Vives critiques

Le CIO est l’objet de vives critiques ces derniers jours pour son entêtement à vouloir tenir l’événement à la date prévue en juillet.

En matinée dimanche, le président du CIO, Thomas Bach, a toutefois reconnu qu’il se donnait une fenêtre de quatre semaines pour déterminer le sort des Jeux et que l’organisme envisageait des options, y compris un report.

