Ottawa préoccupé par la sécurité des Canadiens après la frappe américaine en Irak

OTTAWA — Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a soutenu vendredi que la sécurité des Canadiens au Moyen-Orient était «d’une importance primordiale» pour son gouvernement, après la frappe aérienne américaine qui a visé un haut gradé iranien.

Le général Qasem Soleimani était commandant de l’unité d’élite iranienne «al-Qods»; il a été éliminé dans la nuit de vendredi à Bagdad, en Irak, lors d’une opération américaine. Le président Donald Trump a accusé le général Soleimani de «comploter pour tuer» de nombreux Américains. En Iran, l’ayatollah Ahmad Khatami, un conseiller du guide suprême du pays, a prévenu que Téhéran «prendra sa revanche».

Le Canada compte 850 militaires déployés partout en Irak pour lutter contre Daech et pour former les forces irakiennes.

«Le Canada est en contact avec nos partenaires internationaux, écrit le ministre Champagne dans un communiqué. La sécurité et le bien-être des Canadiens et Canadiennes en Irak et la région, y compris nos troupes et de nos diplomates, sont d’une importance primordiale.» Le ministre appelle «toutes les parties à faire preuve de retenue et à poursuivre la désescalade», avec comme objectif «un Irak uni et stable».