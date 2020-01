Le Canada n'échappera pas aux bouleversements liés aux changements climatiques

madsci via Getty Images «Nos villes côtières seront submergées par la hausse du niveau de la mer, ce qui menacera les propriétés et les infrastructures, peut-on lire dans le rapport. Face à des inondations et des incendies plus fréquents et graves, les primes d’assurance sont appelées à augmenter considérablement, rendant l’assurance habitation inabordable pour de nombreux Canadiens.»