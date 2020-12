Canada Goose fait un premier grand pas vers sa transition verte annoncée en 2019 en commercialisant son parka le plus écolo à ce jour.

Calqué sur le style signature de ses manteaux, le Expédition Standard est majoritairement fait de matières recyclées, biologiques ou de sources responsables, et conserve toutes ses capacités techniques.

La marque canadienne a réussi à recréer son fameux tissu Arctic Tech, mais en version plus durable en utilisant du polyester recyclé et du coton bio. L’enveloppe extérieure, elle, est faite de nylon 100 % recyclé, dérivé du tissu résistant et hydrofuge Feather-Light Ripstop de la griffe.