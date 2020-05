Canada Goose met à pied 125 employés

TORONTO — Des détaillants en activité au Canada mettent à pied des employés et ferment des magasins alors qu’ils tentent de s’ajuster à la pandémie de la COVID-19 .

Canada Goose a précisé qu’elle offre aux employés qui perdaient leur emploi une indemnité, une prolongation de leurs avantages sociaux, une lettre de référence personnelle du chef de la direction Dani Reiss, ainsi que la possibilité de conserver leurs téléphones et ordinateurs d’entreprise.

Par ailleurs, la société américaine L Brands a annoncé la fermeture d’environ 250 magasins Victoria’s Secret au Canada et aux États-Unis, ainsi que 51 magasins Bath and Body Works.

L’entreprise a précisé qu’elle suspendait le loyer des magasins pour avril et mai et qu’elle était en pourparlers actifs avec ses propriétaires immobiliers pour négocier les paiements et les futurs coûts d’occupation.