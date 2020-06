Le Canada garde la recommandation du deux mètres de distanciation

ASSOCIATED PRESS

L’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander une distanciation physique de deux mètres, même si le Québec en a décidé autrement dans certaines circonstances.

Lors d’une conférence de presse, mardi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada a souligné qu’elle en a discuté il y a seulement quelques jours et qu’il y avait consensus à ce sujet.

«Lors de notre dernière discussion, qui était seulement la semaine dernière, nous avons convenu que deux mètres est ce que nous voulons recommander pour les Canadiens», a relaté la Dre Theresa Tam.

Si elle reconnaît que certaines provinces doivent «s’ajuster à certaines réalités», la Dre Tam rappelle qu’une distance de deux mètres permet d’éviter la propagation de gouttelettes possiblement infectées.

Depuis lundi, le Québec a assoupli les mesures de distanciation physique pour des situations bien précises.

La distance à respecter est de 1,5 mètre dans les locaux de classe et les salles de spectacle et de cinéma. Les enfants de 16 ans et moins, eux, peuvent maintenant se trouver à une distance d’un mètre.

La Dre Tam rappelle que les consignes sanitaires continuent de s’appliquer s’il n’est pas possible de respecter une distance de deux mètres.