Le Canada a autorisé plus de 160 vols sans passagers du Boeing 737 MAX

THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck Avion Air Canada Boeing 737 Max (photo d'archives)

Le Canada a autorisé plus de 160 vols, sans passagers, du 737 MAX de Boeing, bien que cet appareil soit théoriquement cloué au sol depuis mars à la suite de deux accidents ayant fait plusieurs centaines de morts, a révélé lundi la chaîne publique CBC.

Le 737 MAX, l’avion vedette de Boeing, est interdit de vol depuis le 13 mars 2019 après deux accidents rapprochés en Indonésie et en Ethiopie ayant fait au total 346 morts.

Selon des données satellites obtenues par CBC, des compagnies canadiennes ont continué d’opérer des vols au cours des onze derniers mois, «parfois plusieurs fois par semaine».

Les vols ont été autorisés par le ministère canadien des Transports pour «déplacer les avions à divers endroits à des fins de maintenance et d’entreposage, ou pour permettre à des pilotes commandants de bord de maintenir leur formation à jour», a déclaré le ministère à l’AFP. «Aucun passager n’était à bord» de ces vols, a-t-il précisé.

«C’est comme recevoir une gifle», s’est ému auprès de CBC Chris Moore, qui a perdu sa fille de 24 ans dans l’écrasement de l’Ethiopian Airlines, précisant qu’elle était décédée «à cause de cet avion et ils sont pourtant en train de se préparer pour le jour où il ne sera plus immobilisé».