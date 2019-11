Le Canada appuie une poursuite pour génocide contre le Myanmar

OTTAWA — Bob Rae sera à nouveau envoyé spécial du Canada au Myanmar afin de recueillir des appuis internationaux à la poursuite pour génocide amorcée lundi par la Gambie contre le gouvernement du Myanmar.

L’armée du Myanmar a lancé en août 2017 des attaques contre les Rohingyas, dans le cadre de ce qui a été largement considéré comme un acte de nettoyage ethnique comprenant des massacres et des viols. Des villages entiers de Rohingyas ont été littéralement rasés et la violence systémique a forcé plus de 700 000 musulmans rohingyas à fuir leur pays. La plupart d’entre eux ont fui vers le Bangladesh voisin et ont créé l’un des plus grands camps de réfugiés au monde.

M. Rae, avocat de formation et ancien chef par intérim du Parti libéral du Canada, a déclaré qu’il avait travaillé en coulisse sur la question des Rohingyas, notamment lors d’une rencontre avec le ministre gambien de la Justice lors d’une conférence internationale qui s’est tenue il y a 10 jours.

C’est là que M. Rae a appris que la Gambie avait décidé de déposer, lundi, devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye, une requête pour engager des procédures contre le gouvernement du Myanmar, pour violations présumées de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. La requête a été déposée au nom de l’Organisation de la coopération islamique, un groupe de 57 pays musulmans.