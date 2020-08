Le Canada ripostera aux tarifs américains imposés sur l’aluminium dans 30 jours

Le gouvernement canadien juge que ces tarifs sont “inutiles, injustifiés et inacceptables” et qu’ils nuiront à l’économie américaine déjà affaiblie par la pandémie de COVID-19.



“En même temps, on est prêts pour les tarifs et on est prêts à réagir”, a-t-elle soutenu.

La vice-première ministre n’a pas précisé si le gouvernement s’attendait à ce que les Américains imposent d’autres tarifs, notamment sur l’acier, comme ils l’ont fait par le passé.

“C’est une question pour l’administration américaine”, a-t-elle répété.

Elle n’a pas voulu non plus se prononcer sur le contexte particulier de l’annonce du président Donald Trump, qui tente de se faire réélire en vue de l’élection présidentielle de novembre prochain.

Appuis au gouvernement fédéral

L’annonce du gouvernement fédéral a été accueillie de façon positive par plusieurs milieux.

Le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui avait appelé à imposer des contre-mesures, a dit qu’il était d’accord avec la décision d’Ottawa.

“Nous devons nous tenir debout face à un tarif aucunement justifié. Avec le secteur de l’aluminium, nous allons continuer de défendre nos entreprises et nos travailleurs”, a-t-il écrit sur Twitter.

De son côté, la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN) a aussi “appuyé fermement” l’approche du gouvernement Trudeau.

“Nos travailleuses et travailleurs sont épuisés de voir le gouvernement américain changer les règles de façon unilatérale. Nous vivons dans l’incertitude”, a déploré le président du Syndicat national des employés de l’aluminium de Baie-Comeau-CSN, Michel Desbiens.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a aussi applaudi la décision.

“Alors que le monde se mobilise pour relancer l’économie, l’impact de nouveaux tarifs sur l’aluminium canadien arrive à contrecourant et n’est pas dans l’esprit de l’ACEUM récemment entré en vigueur”, a déclaré son président et chef de la direction, Karl Blackburn.

De nouveaux tarifs

Ce n’est pas la première fois que l’administration Trump s’en prend à l’industrie canadienne de l’aluminium.

En mai 2018, Washington avait décrété des tarifs de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium en faisant valoir qu’elles représentaient une menace à la sécurité nationale des États-Unis et en évoquant la section 232 de la loi américaine sur le commerce. Ils avaient été levés un an plus tard.

Au moment où l’on renégociait l’accord de libre-échange avec Ottawa et Mexico, le gouvernement Trudeau avait répliqué en taxant plus de 70 produits américains comme le bourbon et le ketchup.

Depuis ce temps, l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM) est entré en vigueur en date du 1er juillet.