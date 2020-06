Des infirmières en «camping» à Montréal pour exiger leurs vacances

MONTRÉAL — Des infirmières de la FIQ font du camping, mardi, pour pousser les employeurs à s’entendre avec leur syndicat local sur les modalités des vacances, alors que le déconfinement est amorcé dans le cadre de la crise du coronavirus.

Ainsi, des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé ont établi un «camping» devant l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, mardi à 6h. Et les manifestantes comptent y rester jusqu’à jeudi 6h. Leur thème est d’ailleurs «camping forcé: c’est ici qu’on passe l’été».

Depuis le 19 mai et de différentes façons, la FIQ manifeste pour ce droit aux vacances, inscrit dans la convention collective.

Un arrêté ministériel permet en effet aux directions d’établissements de reporter des vacances ou d’en limiter l’exercice, à cause de la crise du coronavirus. Les CISSS et CIUSSS (Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux) soutiennent qu’ils n’ont pas le choix et qu’ils doivent veiller à l’organisation des soins sur leur territoire, afin qu’il n’y ait pas de rupture de soins et services.

Mais la FIQ réplique que certains CISSS et CIUSSS profitent des pouvoirs que leur donne l’arrêté ministériel, même lorsqu’il n’y a pas ou peu de cas de coronavirus dans leurs établissements.

En entrevue mardi, la présidente de la FIQ, Nancy Bédard, a précisé que sept CISSS ou CIUSSS au Québec ne se sont toujours pas entendus avec leur syndicat respectif de la FIQ quant à la prise de vacances.