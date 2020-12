Le démantèlement du campement sur Notre-Dame commence

Paul Chiasson/La Presse canadienne Des dizaines d'agents du SPVM et du Service de sécurité incendie se sont présentés sur les lieux peu avant l'aube lundi.

Selon la Ville de Montréal, l’incendie de samedi a failli enflammer une bonbonne de propane, ce qui aurait provoqué une explosion mettant en danger les occupants du campement et les résidants du secteur.

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) s’oppose aux évections. Le FRAPRU souligne qu’il y a des campements depuis des années à Montréal et que tant que les autorités ne s’attaqueront pas à la crise du logement, le problème va se reproduire.

Le FRAPRU a déjà rappelé que le 6 octobre dernier, le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, de même que les ministres québécoises des Affaires municipales, Andrée Laforest, et des Relations canadiennes, Sonia LeBel, ont annoncé une entente Canada-Québec permettant de dégager 3,7 milliards $ sur 10 ans pour améliorer le logement social et abordable.

Lors de l’annonce de l’entente Canada-Québec, la ministre LeBel avait signalé que le Québec conservait un droit de regard sur tous les projets, donc, que Québec sélectionnerait ses priorités et que le gouvernement du Canada devrait alors investir dans cette sélection.

D’autre part, Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, accuse le gouvernement du Québec de ne pas faire ce qu’il faut pour réaliser sa promesse électorale de livrer l’intégralité des 15 000 logements sociaux annoncés par les prédécesseurs. Elle signale que depuis deux ans, seulement 2500 unités ont été construites ou sont en voie de l’être.