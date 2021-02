«Doublement local», donner un coup de pouce aux restaurateurs d'ici

Comment ça marche?

Le programme Aliments du Québec au menu regroupe les restaurants qui valorisent et mettent de l’avant les produits du Québec. Pour faire partie du programme, le restaurateur doit faire la preuve qu’en moyenne 60 % ou plus de sa carte est composée d’aliments produits ou préparés au Québec.

Ce sont plus de 600 restaurants à travers la province qui adhèrent à ce programme. Des restaurateurs de tous types : tables gastronomiques, cafés de quartier, comptoirs de prêt-à-manger, microbrasseries, auberges, camions de cuisine de rue, traiteurs, et même de grandes chaînes de restauration. Parmi eux, Normandin, La Cage - Brasserie Sportive, La Piazzetta ainsi que des restaurants indépendants tels que Chez Boulay, Le Champlain du Fairmont Le Château Frontenac, O’Thym, Côté Est, Chez Mathilde, La Cuisine, Maison Boire et plus encore.