«Non à la loi 21»: une campagne contre la loi sur la laïcité

«Non à la loi 21.» C’est le nom d’une campagne lancée jeudi, en des termes on ne peut plus clairs. Des citoyens se sont regroupés pour poursuivre leur combat contre la Loi sur la laïcité de l’État, invitant les Québécois à la dénoncer par le port des macarons qu’ils distribuent et aussi en arborant le signe religieux de leur choix.

Le lancement a eu lieu à Montréal dans un lieu de culte protestant, soit l’église unie Saint-James.

Les membres du groupe de citoyens invitent les Québécois à porter les macarons qu’ils ont fait produire en grande quantité et qu’ils distribuent librement. Sur ceux-ci, on peut voir les mots «Loi 21», barrés d’une ligne rouge. Porter le macaron montre publiquement son opposition à la mesure législative du gouvernement caquiste et le soutien à ceux «dont les droits sont niés par cette loi discriminatoire», font-ils valoir.

Leur but est de rassembler d’ici le 6 octobre quelque 50 000 personnes portant le macaron et le signe religieux de leur choix, qui participeront ce jour-là à une journée d’action publique.