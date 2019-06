Saviez-vous qu'il existe d'autres moyens de contraception que la pilule?

La campagne #CIUetmoi est officiellement lancée aujourd’hui par Bayer, le géant pharmaceutique derrière plusieurs stérilets. La campagne vise à redorer l’image du stérilet (ou contraception intra-utérine, d’où le diminutif de CIU), encore la cible de plusieurs mythes infondés, mais surtout à faire en sorte que les femmes puissent faire le meilleur choix pour elles, en matière de contraception. La comédienne et l’infirmière spécialisée Julie Poirier ont rencontré quelques représentantes des médias hier (oui, il y avait juste des femmes, êtes-vous surpris?) dans les bureaux de DDMG pour une petite conversation sur la contraception en général, et sur la CIU.

A post shared by Catherine Brunet (@cathbrunet) on Jun 7, 2019 at 9:07am PDT

View this post on Instagram

L’infirmière précise qu’elle en installe chez des adolescentes de 14 ans, qui n’ont donc pas à prendre une pilule à la même heure, chaque jour… ce qui est beaucoup plus efficace. D’ailleurs, les gynécologues le disent et le répètent: le stérilet est le moyen de contraception le plus efficace , autant que la ligature des trompes.

«Je leur demande si elles prévoient d’avoir un enfant dans un avenir rapproché (bon, pas aux ados de 14 ans, on s’entend), et ce que ça représenterait pour elles d’apprendre demain matin qu’elles sont enceintes. Je leur explique aussi tous les effets secondaires possibles des différents modes de contraception, et elles peuvent ensuite faire un choix éclairé. Et je crois qu’on devrait avoir cette discussion chaque fois qu’elles reviennent pour un renouvellement.»

«Je ne voulais plus jamais vivre ça, et l’infirmière m’a expliqué les choix qui s’offraient à moi», raconte Catherine.

«Mon chum et moi, on utilisait la méthode du retrait préventif», explique Catherine Brunet.

Le stérilet au cuivre peut provoquer des règles plus abondantes et des crampes menstruelles plus douloureuses. Celui à hormones a une plus longue liste d’effets indésirables: la conséquence principale est de provoquer l’arrêt des règles après quelques mois, mais cela peut aussi engendrer un «spotting» continu, un peu plus désagréable. Comme il s’agit d’hormones, cela peut aussi jouer sur l’humeur, tout dépendant si la femme y est très sensible, pendant ses symptômes pré-menstruels, par exemple. Julie Poirier précise toutefois que le taux d’hormones est beaucoup plus faible que dans la pilule.

«Mais si la femme n’aime pas ça, on peut toujours l’enlever… et si finalement elle change d’idée, on peut lui en remettre un!»

(Permettez-nous toutefois d’apporter un bémol: tous les professionnels de la santé ne semblent pas aussi ouverts à écouter les femmes que Julie Poirier. De nombreuses femmes ont confié au HuffPost Québec qu’elles ont rencontré beaucoup de résistance quand elles ont voulu faire retirer leur stérilet.)

L’infirmière rappelle aussi que ces effets secondaires sont très rares, et que dans la majorité des cas, tout se passe bien, et que la femme est très satisfaite de son choix. Mais évidemment, pour celles qui se retrouvent dans le faible pourcentage d’effets secondaires, c’est très désagréable. Et des histoires déplaisantes qui sont arrivées à notre mère ou notre meilleure amie peuvent être suffisantes pour nous foutre la trouille, parfois.

Combien ça coûte?

Les stérilets à hormones sont en partie remboursés par la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ) et par les régimes d’assurance privés. Il reste habituellement un solde d’environ 80$ à payer.

Les stérilets au cuivre ne sont pas couverts par la RAMQ ni par la plupart des compagnies d’assurance privées, puisqu’il ne s’agit pas d’un «médicament».

Ce ne sont pas tous les médecins de famille qui installent des stérilets. Mais ils peuvent faire une prescription et vous diriger vers un professionnel de la santé qui pose cet acte. Il existe aussi un réseau de cliniques spécialisées à travers le pays qui en font l’installation.

Une femme avertie en vaut deux

L’important, c’est d’être informée, croient Julie Poirier et Catherine Brunet.

«Si la femme est informée, elle va pouvoir poser les bonnes questions à son professionnel de la santé, et il va lui répondre!» affirme Julie Poirier.

«C’est important aussi d’en parler avec les hommes, ajoute Catherine Brunet. Il y a beaucoup de déresponsabilisation, comme si c’était juste notre affaire, la contraception!»

*Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ce site internet mis sur pied par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.