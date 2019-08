Quand les grands ont aussi leur camp de jour

Les dortoirs, les excursions en rabaska, et l’enthousiasme de «Toupie», le moniteur, ne sont pas réservés qu’aux tout-petits au Camp Bruchési de Saint-Hippolyte. On vous y invite du 31 août au 2 septembre à vivre l’expérience camp de vacances pour adultes.

Le temps du long week-end de la fête du Travail, les 18 ans et plus sont conviés au camp fondé en 1928 - devenu une institution - pour retrouver leur coeur d’enfant et surtout pour se reconnecter avec la nature. Bonne occasion de faire une pause de cellulaire et réseaux sociaux.

Au programme : tir à l’arc, escalade, hébertisme, rabaska et canot sur le lac l’Achigan, grands jeux en forêt et l’inévitable feu de camp. Le forfait «Los Bruchos» est offert à 425$ par personne et comprend 2 nuitées en chambre-dortoir ainsi que tous les repas et collations. Les grands enfants sont attendus dès le samedi 10h, puis il est prévu qu’ils repartent le lundi en début d’après-midi.

Une réservation est nécessaire.