Camionneurs et infirmières: toutes les morts se valent-elles?

Chaque jour depuis novembre dernier, je m’exerce à devenir camionneur. Avec 15 autres collègues - dont plusieurs sont devenus chômeurs au début de la pandémie - j’apprends à conduire des monstres roulants à 18 roues, longs de 53 pieds et pesant près de 50 tonnes.

La formation n’est pas facile. Pendant 5 mois, il me faudra apprendre à manier des transmissions manuelles à 10, 13 et 18 vitesses, à reculer dans des corridors aussi serrés qu’une paire de pantalons achetée avant la COVID-19 et à naviguer entre les milliers de pages de lois et de règlements régissant la conduite des véhicules lourds.

Plus important encore, il me faudra réapprendre à me reposer et on m’enseignera (sans blague!) l’importance de bien dormir.

Depuis 2007, le gouvernement du Québec reconnaît, dans sa réglementation sur le transport par camion, la primauté d’un sommeil réparateur. Dès ma première journée de travail, l’état m’obligera à m’arrêter, éteindre les lumières, m’allonger sur un matelas et fermer les yeux.