Certains oublient qu’«Occupation Double» est un jeu qui se déroule dans des circonstances différentes de la vie réelle. Camille l’a compris et elle a joué le jeu au détriment de sa réputation. De son côté, Louis a également été un grand joueur en volant la dulcinée de son bon ami Kevin. Le HuffPost Québec les ont rencontrés à leur retour à Montréal.

De tous les personnages polarisants de l’histoire d’OD, Camille est certainement en haut de liste. Parfois aimée pour sa franchise et son affirmation à jouer le jeu pour ce qu’il est, parfois détestée pour pas mal les mêmes raisons, elle n’aura laissé personne indifférent.

Son passage dans l’aventure aura certainement créé des remous. On peut penser à son volte-face entre les deux bons chums Kevin et Louis, à ses paroles crues dans le confessionnal et à son rire un tantinet machiavélique qui a même été comparé à celui de Jack Nicholson dans «The Shining».

Louis est arrivé dans l’aventure et les choses se bousculaient. Son premier réflexe de joueur aura été de s’associer avec Camille, nonobstant la relation de cette dernière avec Kevin. Celui qui a fait fondre le coeur des spectateurs a effrité sa réputation au fil de l’aventure. Son association avec Camille en est-elle la cause?

Les deux, qui semblaient si amoureux pendant l’émission, ne sont déjà plus en couple. De son propre aveu, Camille s’est rendue compte que son «amour» pour Louis n’était pas réciproque. Ils ont réglé le tout dans la maison des exclus comme des grands.

Camille est-elle allée trop loin?

Possiblement, sauf que le point important dans tout ça est de rappeler que Camille a joué un personnage dans une émission de télé. Sa façon d’être crue, parfois méchante, a fait partie du rôle qu’elle a décidé d’incarner. Son jeu ouvre à la discussion sur ce que l’on veut voir dans ce genre d’émissions.

Camille ressentira certainement plus les contrecoups de sa performance que d’autres candidats comme Alex-Anne, par exemple. La question qui se pose maintenant est la suivante: écoutiez-vous OD pour les passages «palpitants» de frenchages entre Alex-Anne et Kiari?

Voilà, tout est dit. Vous pouvez voir le reste dans la vidéo ci-haut.