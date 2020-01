@benjaminmadden sur Instagram Cameron Diaz et Benji Madden sont parents pour la première fois

«Bonne année des Madden! Nous sommes si heureux, bénis et reconnaissants de débuter cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden. Elle a instantanément capturé nos cœurs et complété notre famille», ont annoncé Cameron Diaz, 47 ans et Benjamin Madden, 40 ans.

L’actrice Cameron Diaz et le musicien Benji Madden vous souhaitent une bonne année et annoncent une heureuse nouvelle: ils sont parents pour la première fois. Sur leur compte Instagram, les amoureux ont partagé un message annonçant l’arrivée de leur fille Raddix.

Pas de photo de la petite Raddix pour accompagner l’annonce, et il ne risque pas d’y en avoir de si tôt, au regard de la suite du message: «Bien que nous sommes fous de joie de partager la nouvelle, nous ressentons également un fort besoin de protéger l’anonymat de notre petite. Nous ne posterons donc pas de photos, et nous ne partagerons pas plus de détails si ce n’est qu’elle est vraiment vraiment mignonne!».

L’actrice des «Drôles de dames» et le guitariste des Good Charlotte se sont mariés en 2015 après plusieurs mois de relation. Cameron Diaz, qui s’est détourné des projecteurs ces dernières années pour se concentrer sur sa vie privée, n’a fait que quelques apparitions publiques ces derniers mois. Selon Paris Match, elle a été aperçue en novembre et décembre 2019, et elle n’arborait pas de «baby bump». Le magazine évoque alors l’aide d’une mère porteuse ou un recours à l’adoption pour le couple.