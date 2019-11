Pour se préparer aux festivités de fin d’année en beauté, la marque française l’Occitane propose un très joli calendrier de l’Avent qui réunit 24 produits gourmands, de quoi rendre le mois qui précède Noël très doux. On s’occupe de vos mains, visage, corps, pour une vraie cure beauté.

Qui a dit que les calendriers de l’Avent étaient réservés à nos petits? Pas nous! En voici pour tous les âges et tous les goûts. Ça se boit, se mange et s’applique.

Squish

Quelle meilleure façon que de décompter les jours jusqu’à Noël en se délectant de bonbons artisanaux? Au programme: ours au Prosecco, ceinture au cola, dragons magiques et plein d’autres options qui vont enchanter petits et grands. À noter qu’ils sont tous véganes, histoire de plaire à tous.

39$