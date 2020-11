3 calendriers de l’avent québécois et inusités

Déballer un chocolat par jour en attendant Noël , c’est bien, mais déballer un fromage, du café ou même une bière, c’est nettement plus excitant. Voici une sélection de calendriers de l’avent pour adultes.

Fromages artisanaux du Québec

Les fans de plaisirs fromagers d’ici seront servis. Les fromages CDA et les marchands IGA ont fait équipe pour nous offrir de quoi se délecter pendant les 24 premiers jours de décembre. Au menu: 15 variétés artisanales provenant de 9 fromageries québécoises. Belle façon d’encourager les producteurs de chez nous!

Caisse de l’avent Unibroue

Une p’tite frette pour patienter? Pourquoi pas! Unibroue propose une caisse de 24 incluant 12 broues différentes. On y retrouve les classiques de la microbrasserie québécoise, mais également des brassins plus originaux : La Résolution, Éphémère Canneberges, Trois Pistoles, Terrible Éphémère Pommes, Don de Dieu, Raftman, À Tout le Monde, Blonde de Chambly, La Fin du Monde, Maudite et La Blanche de Chambly. De quoi étancher notre soif de découverte. Santé!