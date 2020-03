La Caisse de dépôt et placement annonce des fonds d'aide pour la crise

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Logo de la Caisse de dépôt et placement du Québec (photo d'archives)

MONTRÉAL — La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi qu’elle participerait aux efforts de soutien face à la crise de la COVID-19 en réservant notamment une enveloppe de 4 milliards $ pour les entreprises affectées.

Le bas de laine des Québécois a précisé que ces fonds compléteraient les initiatives offertes par les autres entreprises financières, investisseurs institutionnels et gouvernements, et viseraient à répondre aux besoins spécifiques de liquidités des entreprises.

Les sociétés admissibles au portefeuille d’urgence de la Caisse de dépôt et placement devront entre autres démontrer qu’elles étaient rentables avant la crise, qu’elles offrent des perspectives de croissance prometteuses dans leur secteur et être à la recherche d’un financement de plus de 5 millions $.

Une autre enveloppe de 300 000 $ sera réservée pour cinq organisations qui offrent des «services directs et de première nécessité aux populations les plus vulnérables». Le Fonds d’urgence de Centraide, la Croix-Rouge, les Petits Frères, Tel-jeunes et Alloprof se partageront cette contribution «philanthropique et communautaire».