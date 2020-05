20 idées cadeaux pour papa

filo via Getty Images

Papa n’est pas si difficile que ça à contenter. Malgré tout, comme c’est lui LE plus fort, il mérite bien une récompense. Ces 20 présents risquent de suffire pour l’honorer convenablement.

GROOM

Efficacité, fraîcheur, parfum viril... Les produits québécois GROOM conquièrent tous les messieurs qui en font l’essai. Pour s’y mettre comme il se doit, on offre le coffret rasage qui inclue crème à raser, baume après-rasage, splash après-rasage, huile à rasage et serviette. Il y a aussi une version «essai» un peu moins chère - pour compléter un cadeau - ou si papa veut découvrir la gamme en douceur.

Gin Distillerie 3 Lacs

Distillerie 3 lacs/Facebook

Surprenant gin québécois fait à base de tournesol et d’écorces de citrons frais biologiques. On craque pour sa fraîcheur, mais également sa rondeur et son onctuosité imposées par le tournesol. Les producteurs de Salaberry-De-Valleyfield sont d’ailleurs les seuls distillateurs au monde à utiliser à la fois la graine et le tourteau, ce résidu solide issu de l’extraction de l’huile, dans la composition.

Arc'teryx

Votre paternel est fan d’expéditions? Offrez-lui ce sac d’hydratation minimaliste, léger comme tout et supra confortable. Il résiste en plus aux intempéries.

Philips

Ça n’aura jamais été aussi facile de faire des pâtes maison qu’avec cette machine qui fait tout, automatiquement. Suffit d’y verser la quantité de farine désirée, la machine la pèse puis indique de combien millilitres de liquide (généralement un mélange d’eau et d’oeufs) elle a besoin, puis trois minutes plus tard vous avez des spaghettis, des pennes, des lasagnes, des pappardelles. Et ne vous souciez pas du nettoyage : toutes les pièces vont au lave-vaisselle. Pratique, ultra pratique même!

Under Armour

Cet anorak imperméable tout léger peut facilement être plié, puis transformé en sac à bandoulière. Pratique pour la randonnée!

Bouteille hermétique YETI

YETI

Un mot : indestructible. Ces bouteilles qui promettent de garder nos breuvages au froid (ou au chaud) toute la journée sont devenues des essentiels de tous les aventuriers.

Tondeuse tout-en-un de Braun

Braun

Papa a sans doute le même problème de confinement que tous les hommes. Pas de barbier et une longue tignasse. Offrez-lui un rasoir électrique qui a la puissance nécessaire pour couper les cheveux et la finesse pour couper barbe et moustache.

Weber

Il se traîne partout et grille les aliments aussi bien qu’un barbecue standard. Pourquoi ne pas offrir le parfait grill de balcon à papa?

Gin Panoramix

Absintherie des Cantons

Votre papa est fan de surprises dans son verre? C’est le gin Panoramix de l’Absintherie des Cantons qu’il lui faut. Cet étonnant alcool bleu aux arômes de thé et d’épices boréales tourne au rose dès qu’on y ajoute une note acidulée comme des agrumes ou du tonique. Ça ne manque pas de faire jaser à l’apéro.

IDC Dermo

Pour que le visage de votre paternel ait l’air aussi jeune que son coeur. Voici un duo de soins québécois conçu pour lui. Ce sérum-crème tout-en-un antirides s’applique partout, jusqu’au contour des yeux, du matin au soir, pour relisser son minois en douceur. Plutôt besoin d’une hydratation légère qui pénètre rapidement dans les pores? Il lui faut plutôt le gel hydratant pour un look frais et dispo 24h/7.

Tablier Dahls

DAHLS/Facebook

Ces tabliers québécois sont modernes, virils, très résistants et lavables. Pratique pour la saison du barbecue!

La Belle Excuse

L’une des meilleures huiles d’olive disponibles au Québec avec tout plein de surprises gourmandes. Vinaigre balsamique blanc, crème de balsamique traditionnel, confit d’échalotes françaises au balsamique de framboises, olives Kalamata, fleur de sel de la Méditerranée et savon à mains à l’huile d’olive. Bref, tout le nécessaire pour cuisiner comme un chef.

STOJO

Ce mignon petit gobelet fait en silicone se replie sur lui-même lorsque vous avez terminé votre breuvage. Ainsi, il se glisse dans le sac ou même dans la poche ni vu ni connu. Pratique!

Conçues par deux Québécois, les élégantes montres Solios fonctionnent à l’énergie solaire et artificielle. Un filtre solaire installé sous le cadran semi-opaque permet de l’alimenter. Seulement 1h30 d’exposition au soleil suffit pour la recharger totalement et lui procurer une autonomie de six mois. Autrement dit, vous pouvez rester enfermé chez vous dans le noir tout l’hiver, sans craindre que votre montre cesse de fonctionner.

Nul besoin de changer la batterie, évitant chaque fois d’en jeter une nouvelle, voire tout le bracelet comme certains font – par paresse - quand leur batterie meurt. Un cadeau écolo, oui, mais surtout chic! Plus d’infos ici.

Courtoisie

Permettez à papa de désinfecter son cellulaire facilement avec ce vaporisateur de poche antibactérien québécois. On aime particulièrement ses parfums originaux qui font un clin d’oeil à la Belle province, comme «De retour de mon jardin» ou «Balade en hiver».

Hugo Girard/Facebook

Le célèbre homme fort québécois Hugo Girard propose d’initier tout débutant à l’entraînement musculaire grâce à son programme B.A.S.E. À travers des plans d’entraînement envoyés tous les mois, un accès à une communauté Facebook pour garder la motivation, des conseils professionnels venant d’Hugo Girard et de son équipe ainsi que des défis ponctuels. Les abonnés profitent d’une foule d’avantages pour garder la forme et ont tous les éléments essentiels pour passer à l’action.

Dyson

Papa n’aime pas quand ça traîne? Offrez-lui l’aspirateur à balai le plus performant et équipé de l’heure : le récent Dyson V11 Absolute sans fil. Il est léger, super facile à utiliser et agréable à manier en plus d’être très performant malgré sa petite taille. Il offre 20% plus de succion que le modèle précédent de la même marque, le Cyclone V10.

Autre force : il s’adapte à tous les types de sols grâce à un capteur intelligent. Pas question que le tapis s’effrite à cause d’une succion trop intense. Un écran LCD sur le dessus de l’appareil indique sa force de succion en temps réel, le temps d’autonomie restant - normalement 60 minutes au départ - et quand vient le temps de vider le filtre. Pratique!

Forfait coureur automobile iCar

iCar

Forfait coureur automobile iCar Ferrari ou Lamborghini? Réaliser un des rêves de votre père chez iCar en lui permettant de conduire une voiture de course sur un circuit. On peut aussi y faire des rallyes, du karting, de l’hélicoptère ou même de vivre une simulation de chute libre dans l’aérodium.

Un abonnement au service de livraison de café Dispatch

Dispatch

Offrez à papa du café de haute qualité, récolté de manière responsable (pour vrai) et livré directement à sa porte. Vous pouvez vous-même choisir les grains ou bien laisser Dispatch vous en faire découvrir de nouveaux avec «Le choix du torréfacteur».

La compagnie québécoise, qui compte trois comptoirs à Montréal, soutient les petites entreprises fermières, les économies en développement et est soucieuse de proposer un prix compétitif, tout en réinvestissant ses profits dans des projets qui soutiennent le développement socio-économique et durable.

Un cadeau parfait pour le papa caféiné et consciencieux.

Rasoirs Gillette sur demande

Gillette

Il y a une chose dont un homme a tout le temps besoin. Non, ce ne sont pas des caleçons, ni de la bière, mais bien un rasoir! Gillette s’assure avec son service Gillette On Demand que les hommes de votre vie (ou vous) ne manquiez jamais de rasoir.

On peut choisir notre modèle Gillette favori, la quantité des lames livrées et la fréquence de chaque livraison, question de ne pas en avoir trop pour rien. Aucun engagement requis.

Voici des exemples de prix :

• Gillette Fusion5® - 4 cartouches pour 18 $ (pour la première commande, manche compris)

• Gillette MACH3® Turbo - 4 cartouches pour 13 $ (pour la première commande, manche compris)

• Gillette Sensor® 3 - 8 rasoirs jetables pour 9 $