Accessoires à barbecue BBQ Québec

BBQ Québec

L'entreprise BBQ Québec propose une multitude d'accessoires pratiques pour améliorer la cuisson de vos aliments sur le grill. On aime bien ces supports à légumes qui permettent à la chaleur de pénétrer plus facilement à l'intérieur, offrant une cuisson rapide et uniforme.Et pourquoi ne pas compléter avec les fameuses sauces et épices de la maison? La «Colonel Moutarde», et les mélanges Argentina et California font fureur!