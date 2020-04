25 idées cadeaux pour la fête des Mères

C’est la Cadillac du mélangeur. Que vos fruits ou légumes soient cuits, crus, congelés, Vitamix broie le tout en moins de deux avec la texture désirée. Ce que l’A3500 série Ascent a de spécial? Il a cinq réglages préprogrammés (pour smoothies, soupes chaudes, trempettes et tartinades, desserts glacés et auto-nettoyage), qui vous permettent de mettre l’appareil en marche sans le surveiller. Ainsi, vous pouvez brasser votre sauce à spag’ pendant que votre purée se fait dans le Vitamix. Il est aussi muni d’une connectivité sans fil et d’une minuterie. Pratique et élégant!