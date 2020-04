COVID-19 : saison «catastrophique» pour les cabanes à sucre

Squiddly via Getty Images

Aujourd’hui, les longues tables de la salle à manger vieille de 200 ans sont vides, la nourriture n’est pas mangée. Si la cabane à sucre compte habituellement sur une centaine d’employés pendant la haute saison, le personnel a été réduit à cinq personnes en raison de la fermeture obligatoire des restaurants et des restrictions provoquées par le confinement pour lutter contre la propagation de la COVID-19 .

Si très peu d’entreprises ont été épargnées par la crise, le moment où elle survient est particulièrement cruel pour les centaines de cabanes à sucre commerciales de la province de Québec, qui récoltent la majorité de leurs revenus entre la fin février et le début avril.

« C’est un très dur coup », a admis M. Faucher, qui gère la Sucrerie de la Montagne, à Rigaud, depuis plus de 40 ans. Il estime que son établissement accumule 60 % de son chiffre d’affaires pendant la saison des sucres.

Le moment du début du confinement et des restrictions a eu un impact particulièrement important sur son entreprise, puisqu’elle venait de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour entreposer de la nourriture et embaucher des employés.

Elle a finalement dû donner la majorité de la nourriture à des banques alimentaires et elle tente d’obtenir un prêt bancaire pour éviter d’avoir à déclarer faillite et fermer définitivement ses portes.

« Même s’il n’y en avait que quelques centaines, ils représentent le lien entre le consommateur et le producteur dans l’imaginaire collectif. C’est ça la vision d’une cabane à sucre », a rappelé M Normandin.

La fermeture des salles à manger a mené certaines cabanes à sucre à améliorer leur service en ligne, offrant la commande de repas ou même des brunchs en diffusion continue via Facebook.

Michaël Constantin a noté que sa cabane à sucre familiale du nord de Montréal offre des repas traditionnels congelés qui peuvent être récupérés par les clients et savouré à la maison.

« Mes parents et mes grands-parents sont passés à travers les Première et la Deuxième Guerre mondiales et la grippe espagnole, a-t-il dit. Il n’y a pas de raison de ne pas passer à travers ça. »