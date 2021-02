Des cabanes à sucre en appellent à la solidarité des Québécois

Il y a “péril en la cabane″. L’image est amusante, mais des propriétaires d’érablières sont pourtant sur les dents alors que la faillite les guette. Refusant de baisser les bras, ils “en appellent à la solidarité des Québécois” et lancent un projet de “boîtes gourmandes”.

“L’objectif est de sauver la tradition des sucres pour que nous puissions nous rassembler à nouveau dans ces lieux festifs, l’an prochain”, note Stéphanie Laurin, la présidente de l’Association des salles de réception et érablières du Québec et copropriétaire du Chalet des Érables, dans un communiqué.

Jambon à l’érable, fèves au lard, oreilles de crisse, omelettes soufflées, grands-pères au sirop et compagnie: les cabanes à sucre participant au projet ont concocté des menus mettant à l’honneur les grands classiques que les Québécois sont habitués de déguster à cette période de l’année.

Et question de recréer un peu plus l’ambiance musicale de cette tradition québécoise, la boîte sera accompagnée d’instructions pour visionner un “spectacle festif, capté au fond des bois” qui réunit le duo 2Frères, Daniel Boucher, Yves Lambert et Guylaine Tanguay.