Dormez avec de vrais loups dans ce parc québécois

Faite en bois rond et disposant d’une grande baie vitrée panoramique pour une observation sans pareil des loups gris sous les reflets de la lune, elle comprend une cuisine tout équipée, deux lits, une salle de bain, une pergola, un poêle à bois, et linge de toilette. «C’est la plus cossue des cabanes du Parc», fait savoir l’administration.

Jusqu’à quatre personnes peuvent s’y loger et se partager un montant de location à partir de 549$ par nuit, selon la saison, qui n’inclut pas les frais de visite au Parc. Les animaux domestiques ne sont cependant pas les bienvenus. Disons que le nez à nez de votre chien avec les louveteaux ne doit pas être le plus sympathique.

En plus de ses autres hébergements insolites, comme ses tipis et ses maisons sur pilotis, le Parc Oméga dispose de sentiers en voiture pour observer et nourrir les animaux, de sentiers pédestres, de passerelles pour espionner les ours, d’aires de jeux, et d’une ferme où on peut caresser notamment des poneys.

On vous y propose aussi de vous reconnecter avec nos ancêtres, les Premières Nations, à travers un circuit de totems authentiques et un atelier de construction de canot d’écorce à la façon traditionnelle.