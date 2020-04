«Ça va bien aller»: Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion à la barre d'une nouvelle quotidienne

Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion animeront la nouvelle émission Ça va bien aller à compter du lundi 6 avril, sur les ondes de TVA. Une émission qui, comme son nom l’indique, a été pensée pour offrir «une dose quotidienne de réconfort» en ces temps de distanciation sociale.

Avec ce nouveau rendez-vous, la chaîne veut créer «un véritable mouvement social pour briser l’isolement et mettre de l’avant l’élan de solidarité et de créativité incroyable qui anime la société québécoise dans le contexte historique que nous vivons».

Chaque émission, les deux animateurs s’entretiendront avec des artistes et des téléspectateurs depuis le confort de leur demeure respective pour discuter de la façon dont chacun vit l’actuelle pandémie de COVID-19.

Le mot d’ordre ici est authenticité. Pas de montage, pas d’effets spéciaux.

«Durant la période inimaginable que nous vivons, nous avons rapidement ressenti le besoin de poser un geste, de donner rendez-vous à tout le Québec pour s’offrir de passer un bon moment avec des gens rassurants et divertissants. Un rendez-vous qui durera le temps nécessaire pour se faire du bien, rire, se donner des nouvelles, chanter et se dire que tous ensemble on va passer au travers», a expliqué Denis Dubois, vice-président contenus originaux chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.

Ça va bien aller sera diffusée du lundi au jeudi 19h à compter du 6 avril, sur les ondes de TVA.