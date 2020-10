François Bellefeuille et Sarah-Jeanne Labrosse se joignent à l'équipe du «Bye Bye 2020»

2020 tire (enfin) à sa fin. Il sera bientôt temps d’en rire plutôt que d’en pleurer (quoique…). Une année que nous ne sommes pas prêts d’oublier, et qui devrait donner suffisamment de matière à l’équipe du Bye Bye pour que celle-ci nous offre une édition des plus mémorables.

Ce mardi 6 octobre, Radio-Canada a dévoilé le groupe de comédiens qui prendra part à la 52e édition de la populaire émission de fin d’année, toujours produite par Guillaume Lespérance et réalisée par Simon Olivier Fecteau.

Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay seront donc de retour au poste, tandis que François Bellefeuille et Sarah-Jeanne Labrosse succéderont à Julie Le Breton, Anne-Élisabeth Bossé et Patrice L’Écuyer.

Cette édition comportera également son lot d’invités surprises, dont Michel Olivier Girard.

«Je suis extrêmement reconnaissante envers Guillaume Lespérance et Simon Olivier Fecteau d’avoir accepté de nous offrir ce plaisir tant attendu, en dépit des circonstances qui rendent ce mandat plus difficile que jamais. Cette année encore, ils pourront s’appuyer sur un groupe d’interprètes du plus haut niveau», a déclaré la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, par voie de communiqué.

Si le Bye Bye 2019 avait été (très) en deça des attentes en termes de contenu, l’émission de fin d’année avait tout de même rassemblé 4 371 000 téléspectateurs, le 31 décembre dernier.

Le Bye Bye 2020 sera diffusé le 31 décembre à 23h, sur les ondes d’ICI Télé.