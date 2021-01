«Buy American»: quel sera l'impact du plan de Biden sur le Canada?

ASSOCIATED PRESS

Les entreprises canadiennes qui répondent à des appels d’offres du gouvernement américain pourraient être exclues du processus d’approvisionnement si Joe Biden suit son plan protectionniste «Buy American» après son arrivée à la présidence des États-Unis mercredi, selon des experts des milieux des affaires et du commerce.

Les fabricants et les exportateurs au Canada fournissent une vaste gamme d’équipements aux projets de travaux publics en sol américain, allant des bâtiments scolaires aux installations de traitement des eaux usées.

Mais la promesse de M. Biden de donner la priorité aux fournisseurs américains et aux produits fabriqués aux États-Unis pourrait nuire aux entreprises canadiennes en les empêchant de soumissionner, surtout lorsqu’il dévoilera son plan d’infrastructure le mois prochain.

Cette mesure pourrait perturber la chaîne d’approvisionnement Canada-États-Unis et entraîner d’importantes tensions commerciales, selon des experts.

Pourtant, les entreprises les plus durement touchées seront celles directement impliquées dans les contrats du gouvernement américain, disent-ils.

«Si vous êtes dans le domaine des projets d’approvisionnement pour le gouvernement comme les infrastructures municipales, ce sont les entreprises les plus à risque», a déclaré Dennis Darby, président et chef de la direction de Manufacturiers et exportateurs du Canada.