Bettmann via Getty Images

Si vous avez moins de 50 ans, le nom de Burt Ward ne vous dit peut-être rien. Mais pour toute une génération, il a été et reste le mythique Robin, le numéro deux de Batman, dans la série du même nom qui a été en ondes sur ABC pendant les années 1960.

L’acteur, aujourd’hui âgé de 74 ans, a confié au média américain Page six que son costume de super-héros lui causait un problème de taille, à l’époque.

Burt Ward avait semble-t-il un membre trop imposant dans sa bobette moulante, et la Ligue pour la vertu (National Legion of Decency, en anglais) en était choquée.

«Ils croyaient que Robin avait une très grosse bosse pour la télévision», a affirmé l’acteur au site Page six.

L’acteur a raconté qu’ABC lui a alors fait voir un médecin, qui lui a prescrit des médicaments pour réduire la taille de son membre.

«J’en ai pris pendant trois jours, puis je me suis dit que ça pourrait probablement m’empêcher d’avoir des enfants, a-t-il ajouté. J’ai arrêté d’en prendre, et j’ai utilisé ma cape pour me couvrir, à la place.»

Sage décision, a-t-on envie de lui dire.

Quant à son fidèle compagnon Batman, il semble qu’en dépit du nom de son personnage, l’acteur Adam West avait le problème inverse… Et qu’on lui ajoutait des serviettes dans les sous-vêtements!

Burt Ward a aussi confié que malgré l’immense succès de la série, alors qu’il n’avait que 20 ans, il n’a jamais mis les pieds dans un bar ni pris de drogue.